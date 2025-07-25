توجيه من الرافدين يخص حسابات الزبائن

وقال للمصرف في بيان ورد لـ ، انه "ضمن رؤيته الاستراتيجية لتعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة التعامل المصرفي، يواصل السير بخطى واثقة نحو التحديث الشامل والأتمتة الذكية مع المحافظة على مكانته المتقدمة في صدارة القطاع المصرفي العراقي".ووجه "فروعه كافة في والمحافظات بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإلغاء أية متطلبات غير ضرورية قد تعيق تقديم هذه الخدمة الحيوية للمواطنين"، مؤكدا أن "تسهيل الإجراءات هو خطوة عملية نحو جذب المزيد من الزبائن وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي".وذكر ان "هذا التوجه يأتي في إطار سياسة المصرف الشاملة الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات المالية وتحقيق الشفافية وتسريع الإنجاز عبر أدوات رقمية متطورة ما يعكس حرصه على تقديم تجربة مصرفية حديثة وآمنة ترتقي لتطلعات الأفراد والمؤسسات على حد سواء".واكد ان "الشمول المالي ليس مجرد هدف مرحلي بل هو أولوية استراتيجية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز ثقافة الادخار وإدماج الفئات غير المخدومة في المنظومة المالية وهو ما يشكل محورا أساسيا في مشروع التحول الرقمي الذي يتبناه المصرف خلال المرحلة المقبلة"، داعيا "المواطنين إلى التواصل عبر الرقم المختصر 5788 للاستفسار عن آلية وإجراءات فتح الحسابات المصرفية والاستفادة من باقة متكاملة من الخدمات التي تجمع بين الحداثة والثقة والخبرة العريقة".