شهادة احد الناجين من حادثة الهايبرماركت بالكوت

وقال المواطن في تصريح متلفز تابعته ، "اني المواطن بسام الساعدي احد ضحايا ، اعزي أهالي الكوت بهذه الفاجعة الأليمة".وأضاف "انا بسام الذي تحدثوا عني باني شريك في المول واليكم القصة الكامل:"كنت في ولا اعرف احد في مدينة الكوت ولم اصل بحياتي الى الكوت، وجاءني احد الأشخاص عن طريق مقرب لي وابلغني ان هذا الشخص ويدعى يريد ان يفتح هايبرماركت في الكوت، حيث اقترحوا المشروع وذهبت الى الكوت للاطلاع على الموقع وهو كان مطعم زرزور".وأضاف "حدث اتفاق بيني وبين هذا الشخص بان اجهز لهم الموقع ويعطوني أرباحا تصل الى 2 بالمئة من قيمة التجهيز فقط، وذهبت لاربيل وتحديدا الى احدى الشركات مع مرتضى ووقعنا العقود وتم الاتفاق على تجهيز الرفوف والديكورات وتم انشاء الهايبرماركت".في ليلة الفاجعةوتابع "في ليلة الفاجعة اتصلوا بي وابلغوني باندلاع حريق في الطابق الثاني عن طريق احمد الـHR وهو مدير العمال،وعند النزول من الطابق السادس الى الخامس لا يوجد شيء الا انه فيلا الطابق الرابع وجدنا شرارات ونار وتوجهت الى البالكون وفتحت الشبابيك وبدأنا انا والشباب باخماد الحريقالى ان افرغت جميع قناني اخماد الحريق في الكامل".وبين "توجهت الى جلب خرطوم اطفاء الحريق وجدت الشباب بانهم بدأوا باطفاء الحريق في الطابق الثالث، عدت الى البالكون لاغلاق الباب بسبب الدخان لاحظت وجود الأهالي جالسين وابلغتهم بالمغادرة فورا"، لافتا الى "اننا حاولنا النزول الى الطابق الثالث لم نستطيع بسبب الدخان الكثيف وتوجهنا الى سطح البناية بعد ساعة او اكثر بقيت النار تتوسع اكثر حيث قمت مع عدد من الشباب بالنزول من الحائط، والدفاع المدني الذي كان متواجدا منحني سلم الإنقاذ وسلمته وبدأت الاسر بالنزول من على السلم".