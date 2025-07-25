التربية تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للابتدائية والمتوسطة والاعدادية

وذكر بيان للوزارة، ان " للامتحانات العامة تعلن جدول الامتحانات العامة / الدور الثاني للعام الدراسي ۲۰۲٤_٢٠٢٥ للمراحل كافة ( الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي ) للدراسات العربية والكردية والتركمانية".ادناه الجداول: