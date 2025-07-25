حادث مروري وسط البصرة يتسبب بإصابة شابين بكسر في الأرجل

وقال المصدر، لـ ، ان الحادث وقع بعد "اصطدام سيارة صالون بدراجة نارية، ما أدى إلى إصابة شابين كانا على متن الدراجة بكسر في الساق اليسرى لكل منهما".المفارقة اللافتة، بحسب المصدر، أن "المصابين بقوا ممددين في الشارع لأكثر من 20 دقيقة دون تدخل أحد، حيث امتنع المارة عن نقلهم إلى المستشفى، خشية تعرضهم للمساءلة أو تحمل تبعات قانونية لاحقة".