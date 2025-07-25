ميسان.. تظاهرات في الكحلاء تطالب بالخدمات والكهرباء

وقال مصدر محلي لـ ، ان العشرات من اهالي قضاء الكحلاء بمحافظة تظاهروا احتجاجًا على تردي الخدمات الأساسية واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.وطالب المتظاهرون، وفق المصدر، بتدخل عاجل من الحكومة المحلية ووزارة الكهرباء لمعالجة الانقطاعات المتكررة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.