السوداني: أصدرنا توجيهات لتوفير بيئة سليمة لممارسة المرأة مهامها المختلفة

وقال في كلمة له بمؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة تابعتها ، ان " اختيار الأول من صفر ليكون يوماً إسلامياً عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة هو يوم مهم"، مشيرا الى ان " المرأة تحظى بالإسلام بمكانة عالية بالتقدير والرعاية".وتابع، انه " أسسنا لشؤون المرأة وتفعيل العديد من القوانين لحقوق المرأة"، لافتا الى ان "حكومتنا شملت أكثر من 500 ألف امرأة بالحماية الاجتماعية".واردف، ان " نساءنا من مختلف مكونات الوطن قدمن العديد من التضحيات"، مضيفا ان " نستذكر ما يحصل بغزة من تنكيل وحشي ضد النساء من قبل الاحتلال".