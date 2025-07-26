قرار الماني يخص عائلة عراقية عائدة

وقال وزير داخلية ولاية براندنبور الألمانية، رينيه فيلكه إنه "نظرا لتسلسل الظروف، والمصير الملموس للعائلة (الإيزيدية التي تم ترحيلها)، وضرورة ضمان الالتزام بالقانون، فقد كلفت السلطات المختصة في ، بالتنسيق مع السلطات الاتحادية، بالعمل على إعادة العائلة بسرعة (من العراق)، طالما أن قرار المحكمة لا يزال ساريا".وأضاف الوزير المستقل حزبيا أنه "يجب على الحكومة الاتحادي أن تصدر للعائلة الوثائق اللازمة للسفر ويجب عليها بصفتها الجهة المعنية بقرار المحكمة، أن تعترف بهذا القرار".يشار إلى أن العائلة التي تضم أربعة أطفال قاصرين، تم ترحيلها يوم الثلاثاء الماضي، رغم صدور قرار من المحكمة في نفس اليوم يقضي بإلغاء إلزام العائلة بالمغادرة.وكانت محامية العائلة تقدمت بطلب مستعجل إلى في قبل وقت قصير من الرحلة. ورغم أن العائلة ربحت القضية، فإن القرار صدر بعد أن كانت الطائرة قد أقلعت بالفعل.صدور القرار بعد هبوط الطائرة فيوقال إن الحادثة أثرت فيه، إلا أن القرار الكتابي الصادر عن المحكمة، والذي ألغى بأثر رجعي سريان قرار الترحيل، لم يصدر إلا بعد هبوط الطائرة في بغداد. وأضاف: "في تلك اللحظة، لم يعد بإمكان السلطات المعنية التدخل".وكان سياسيون من وحزب الخضر وحزب اليسار طالبوا بإعادة العائلة إلى .من جهتها، اعتبرت منظمة "برو أزول" المعنية بمساعدة اللاجئين أن سياسة الترحيل الألمانية غير إنسانية، وطالبت بوقف ترحيل الايزيديين القادمين من ارلعراق.وكان البرلمان الألماني اعترف في عام 2023 بالجرائم التي ارتكبتها عصابات بحق الايزيديين عام 2014 باعتبارها إبادة جماعية.يذكر أن العائلة الإيزيدية التي كانت تقيم في مدينة ليشن بمنطقة أوكرمارك، كانت قدمت طعنا في عام 2023 ضد رفض طلبها بالحصول على الحماية الدولية وضد قرار ترحيلها، لكن للهجرة واللاجئين رفض طلب .