قرار بإزالة مبنى الهايبرماركت في الكوت

وقالت البلدية في بيان ورد لـ ، "نعزي باستشهاد كوكبة من أهلنا في بحادثة حريق الهايبرماركت على كورنيش ".وأضافت "بناءا على التقرير الفني الوارد الينا بكتاب والمعد من قبل الهندسي في فإن المبنى بعد تعرضه للحريق لعدة ساعات اصبح غير صالح للاستعمال ويشكل خطرا على الابنية المجاورة"، مشيرة الى ان "بلدية الكوت ماضية بإزالة المبنى بعد اكمال الإجراءات القانونية الأصولية".ودعت الأهالي الى "الحذر من الدخول إلى المبنى او الاقتراب منه".