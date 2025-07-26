القبض على فتاة قامت بتعنيف والدها وتصويره في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز شرطة من إلقاء القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بتعنيف والدها، في حادثة أثارت موجة من الاستنكار الشعبي".وأضافت، أنه "على إثر تداول المقطع، شرعت شرطة الكرخ باتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم استحصال الموافقات القضائية اللازمة بعد التعرف على الفتاة وتحديد موقعها، وباشر فريق عمل مشترك من مركز شرطة وقاطع نجدة ، ومفرزة من الشرطة المجتمعية، تنفيذ واجب أسفر عن إلقاء القبض عليها".وتابعت، أنه "تم إحالة الفتاة ووالدها إلى والطفل من العنف الأسري في الكرخ، لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للقانون".