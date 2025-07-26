إبعاد 51 مخالفاً لقانون الإقامة في البصرة

أعلنت والإقامة، السبت، إبعاد 51 مخالفاً لقانون الإقامة في .

وقالت المديرية في بيان، "تنفيذاً لتوجيهات ، وبإشراف مباشر من الفريق الحقوقي ، مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، تم اليوم السبت الموافق 2025/7/26 إبعاد (51) مخالفاً من مختلف الجنسيات عبر ومنفذ الشلامچة الحدودي، لمخالفتهم قانون الإقامة النافذ".

وأكدت المديرية "استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفق السياقات الرسمية المعتمدة وبما يعزز الأمن والاستقرار".