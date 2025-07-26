واسط تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

قررت ، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد.

وقالت المحافظة في بيان، "نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، مجلس محافظة واسط يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد".

يشار الى أن محافظات عدة قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.