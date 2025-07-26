كربلاء تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

قررت ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد بسبب ارتفاع الحرارة.

وقال نائب في حديث لـ ، " يعطل الدوام الرسمي ليوم غد بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف "باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية".



يشار الى أن محافظات عدة قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.