العدل تطلق خطا ساخنا لتلقّي شكاوى المواطنين في حال وجود تأخير في تنفيذ قرارات الإفراج

وبحسب بيان للوزارة، يهدف هذا الإجراء إلى إيجاد قناة تواصل مباشرة وسريعة بين المواطن والمؤسسة العدلية، تُمكّن ذوي المحكومين من إيصال ملاحظاتهم أو الإبلاغ عن أيّ حالات تأخير في إجراءات إطلاق السراح، بما يُسهم في المعالجة الفورية ويُعزز الرقابة الإدارية على سير العمل داخل المؤسسات الإصلاحية.وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الوزارة لضمان العدالة وصَون الحقوق القانونية للمشمولين بالإفراج، بحسب البيان.