العراق يتسيد العالم في اعلى درجات حرارة

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سجلت 12 مدينة عراقية أعلى درجات الحرارة في العالم، اليوم الأحد، يتصدرها .

وبلغت درجة الحرارة في 52.2 مئوية، تليها في والناصرية والموصل وكركوك والحلة والديوانية والعمارة وبدرة والكوت وكربلاء والرفاعي.

