التربية تعلن جدول الامتحانات المهنية للدور الثاني (جداول)



– محليات



أعلنت المهني، اليوم الأحد، جدول الامتحانات المهنية العامة للدور الثاني للعام الدراسي ۲۰۲٤_٢٠٢٥ لكافة الاختصاصات المهنية.



أدناه جدول الامتحانات:

