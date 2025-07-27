بسبب الجفاف.. شاب يعبر شط الحلة بدراجته الهوائية (فيديو)

ويُظهر المقطع المستوى المتدني لمنسوب المياه في شط ، ما يعكس حجم الأزمة المائية وشح المياه التي يعاني منها .وترتفع بين فترة وأخرى الدعوات لحل أزمة المياه مع دول المنبع، عبر إبرام اتفاقيات استراتيجية تضمن حصص العراق المائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في ذروة الصيف.