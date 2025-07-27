سرقة من "ضعاف نفوس" تقطع الكهرباء عن منطقة كاملة في البصرة (صور)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "إلى أهلنا الكرام في منطقة ( الأمن الداخلي) في ، نـــود إعلامكم أن مجهولين من ضعاف النفوس اقدموا على تخريب قابلو 33 KV خط الأمن الداخلي / لغرض السرقة".وأضافت الوزارة، أن "عملهم الإجرامي هذا تسبب بقطع التيار الكهربائي عن الأهالي والمحطة تعمل على المصدر الثاني بواقع ساعتين تشغيل وساعتين إطفاء".وتابعت أن "الملاكات الهندسية والفنية في الفحص وصيانة القابلوات ومركز صيانة حي يعملون على معالجة الخط لغرض إعادة المحطة لوضعها الطبيعي لذلك نقتضي التنوية".