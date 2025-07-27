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الجنائية المركزية: السجن المؤبد بحق مدان اقـدم على تكوين عصابة لخطف المواطنين
محليات
2025-07-27 | 05:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
173 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أصدرت
المحكمة الجنائية
المركزية، اليوم الاحد، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة تكوين عصابة تستهدف خطف المواطنين.
وذكر
المركز الإعلامي
لمجلس القضاء في بيان، أن "
المحكمة الجنائية
المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة تكوين عصابة تستهدف خطف المواطنين".
وأضاف أن "المدان أقدم بالاشتراك مع متهمين أخرين بخطف مواطنين ومساومة ذويهم على دفع مبالغ مالية ومن ثم إطلاق سراحهم".
وأكد ان "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية 1 و3 و8 من
قانون مكافحة الإرهاب
رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".
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