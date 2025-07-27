وزارة التربية تعلن أسماء الطلبة الأوائل للفرع الأدبي على مستوى العراق

– محليات



أعلنت ، اليوم الأحد، أسماء الطلبة الأوائل على مستوى للفرع الأدبي، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تصحيح وتدقيق النتائج النهائية للامتحانات العامة.





تأتي هذه الخطوة في إطار تقليد سنوي لتكريم المتفوقين وتحفيز الطلبة على الأكاديمي.

الجداول ادناه:تأتي هذه الخطوة في إطار تقليد سنوي لتكريم المتفوقين وتحفيز الطلبة على الأكاديمي.