السيد الصدر يوجه دعوة لأصحاب السيارات الكبيرة

وقال في بيان اطلعت عليه ، مخاطباً أصحاب السيارات الكبيرة: "لا تقصروا بنقل زوار الإمام الحسين عليه السلام من الحدود العراقية وإلى الأشرف أو ، فذلك من كرم الضيافة الملقاة على عاتقنا وعاتقكم".وأضاف "نحن مستعدون للتعاون معكم في ذلك، آملا أن يتقبل عملكم وخدمتكم للصالح العام".