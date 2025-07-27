تقليص الدوام الرسمي في كربلاء والبصرة

قررت محافظتا والبصرة، تقليص الدوام الرسمي لأيام عدة.

وقالت في بيان، "حرصا على سلامة المواطنين والموظفين في ظل ارتفاع درجات الحرارة محافظ كربلاء يوجه بتقليص الدوام الرسمي ساعتين ليومي الاثنين والثلاثاء وذلك بعد تجاوز درجات الحرارة حاجز الـ50 درجة مئوية".

الى ذلك قالت ، إن "محافظ يوجه بتقليص ساعات الدوام لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً اعتباراً من يوم غد الاثنين ولغاية يوم الخميس".