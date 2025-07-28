"الفرصة الأخيرة": هل تمنح التربية راسبي الثالث المتوسط "الدور الثاني" وتحسين المعدل؟

وأفادت عضو لجنة التربية النيابية ، بأن اللجنة تتابع بشكل مستمر القضايا المتعلقة بالشأن التربوي ومناشدات الطلبة الخاصة بالامتحانات الوزارية وغيرها، مضيفة أن جدول أعمال اللجنة للأسبوع الحالي، يتضمن مناقشة قضايا عدة، أهمها شمول راسبي الدور الأول لمرحلة الثالث المتوسط، بامتحانات الدور الثاني في الـ 26 من آب المقبل.وأردفت أن اللجنة ستطرح الموضوع على وزير التربية ، ليجري مداولته في هيئة الرأي بالوزارة لاستحصال الموافقات بهذا الشأن، كما أن اللجنة ستفاتحه أيضاً بموضوع تحسين معدل الطلبة الناجحين من الراغبين بذلك.وكشفت كاكائي عن ورود مناشدات للجنة تطالب بمنح الطلبة فرصة لتحسين معدلاتهم لاسيما بمدارس المتفوقين والمتميزين، مؤكدة أن اللجنة ستطالب بضرورة منح هذه الفئة من الطلبة فرصة تحسين المعدل كدعم ومساندة لمستقبلهم الدراسي.