"سومو" تكشف عن سفن مشبوهة بالمياه العراقية.. إخفاء مواقعها وتحميل نفط بطرق مموهة (وثائق)

وأفاد بيان صادر عن " " بتاريخ 27 يوليو 2025، بأن الشركة تتابع عن كثب حركة ناقلات النفط الخام والمنتجات النفطية في موانئها كـ"قصر وخور "، بالاعتماد على بيانات منصات تتبع عالمية موثوقة مثل Vortexa و Kpler و Platts/SEA WEB.وحذرت "سومو" من أن "بيانات التتبع تشير الى استخدام تقنيات متقدمة للتلاعب ببيانات نظام تحديد الهوية الآلي (AIS Spoofing) لغرض إخفاء مواقعها الحقيقية أو تغيير مساراتها"، بالإضافة إلى "التأخر في الإفصاح عن معلومات الشحنات وجهتها".ووصفت هذه الأنشطة بأنها تقع ضمن "فئة المخاطر العالية (High Risk)"، حيث يُشتبه بوقوعها في ممارسات غير قانونية، كالتلاعب بنظام التتبع أو تنفيذ "عمليات نقل غير مصرح بها"، المعروفة بـ"التحويلات المظلمة" (Dark Ship-to-Ship Transfers) التي تتم في عرض البحر.وأكدت "سومو" أنها لا تقوم بتحميل أي ناقلات غير مدرجة ضمن جداول التحميل الرسمية المعتمدة مسبقاً من قبل الشركة. وشددت على أنها لن تتهاون مع أي شكوك بشأن قانونية الأنشطة، داعيةً إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بصدد المعلومات المتوفرة.