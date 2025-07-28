وذكر رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، ، أن عدد المرشحين بلغ أكثر من 7900، وتم استبعاد 46 منهم لعدم استيفائهم الشروط القانونية المنصوص عليها في نظام الترشيح رقم (3) لسنة 2025، إلى جانب استبدال 11 مرشحاً يحملون بآخرين من حملة الشهادات الجامعية، كما تم استبدال ثلاثة رجال بنساء لضمان تحقيق نسبة التمثيل النسوي البالغة 25 %.وأضاف، أن المفوضية ستخاطب وزارات التربية والتعليم العالي للتأكد من صحة الوثائق الدراسية، فضلاً عن الجهات الأمنية والقضائية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، لضمان استكمال إجراءات التدقيق قبل المصادقة النهائية.وفي السياق الفني، قال جميل، إن من المقرر إجراء قرعة تسلسل المرشحين في الخامس من آب المقبل، بينما تواصل المفوضية تدريب كوادرها على استخدام أجهزة العد والفرز الإلكتروني والتحقق البايومتري، بالتنسيق مع لجنة إعلامية مشتركة تضم وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني.وفي سياق متصل، عقد اجتماعاً بحضور رئيسه القاضي ، ورؤساء الهيئات القضائية المختصة، إضافة إلى رئيس للمساءلة والعدالة وعدد من الأعضاء.وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تطبيق والعدالة بدقة، ومنع تسلل المرتبطين بحزب البعث المنحل إلى ، مع التشديد على أن تكون الإجراءات شفافة وخالية من التوظيف السياسي أو الانتقائي خارج إطار القانون.