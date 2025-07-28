تساؤلات حول تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء

وجاءت هذه التساؤلات بعد اعلن عدد من المحافظات ومنها وذي قار تعطيل الدوام الرسمي امس الاحد واليوم الاثنين بعد تجاوز درجات الحرارة الـ50 مئوية.وحذر المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية ، "من أن موجة الحر ستستمر حتى بعد غد الثلاثاء، قبل أن تنخفض درجات الحرارة في الأيام التالية".حتى الان لا توجد تصريحات جديدة تعطيل إضافي أو تمديد للعطلة يوم الثلاثاء.يذكر ان هيئة الأنواء الجوية توقعت استمرار موجة الحر حتى بعد غد الثلاثاء، حيث ستلامس وتسجل 12 محافظة عراقية غدا الـ50 مئوية من بينها .