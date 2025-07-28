العراق يتخذ إجراءات عاجلة بعد اغلاق تركيا محال بيع الحيوانات

وقال مدير عام الدائرة ثامر حبيب في بيان ورد لـ ، انه "تم اتخاذ اقصى درجات الرصد الوبائي للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية بعد التطورات الأخيرة التي أعلنت عنها السلطات التركية بأغلاق جميع أسواق بيع الحيوانات لتفشي مرض الحمى القلاعية"، مشددا على "ضرورة مفاتحة ممثلية بمنع حركة الحيوانات ومنتجاتها من الى ومن جميع المنافذ الحدودية مع تركيا وضرورة تعقيم المركبات الداخلة الى العراق من المنافذ التركية بمضادات الفايروسات".وأضاف انه "تم توجيه المستشفيات البيطرية في وكركوك وصلاح الدين وديالى لرفع مستوى الرصد الوبائي للحيوانات الداخلة من الإقليم والإبلاغ الفوري عن اية حالة اشتباه بمرض الحمى القلاعية "، لافتا الى انه "تم تقييد حركة الحيوانات في كافة المحافظات الا بشهادة صحية بيطرية والتأكيد على رفع مستوى الرصد الوبائي وارسال عينات مرضية الى قسم المختبرات والبحوث البيطرية المركزي ".