ميسان.. اعتقال تاجر مخدرات أجنبي الجنسية

أعلنت ، مساء الاثنين، عن اعتقال تاجر مخدرات أجنبي الجنسية بحوزته 10 كغم.

وقال قائد عمليات اللواء الركن في بيان، أن "الأجهزة الامنية والاستخبارية ومن خلال عمليات الاستدلال وجمع المعلومات ومقاطعتها تمكنت وعلى اثر عملية نوعية من الإطاحة بتاجر مخدرات ضبط بحوزته (10) كغم من المواد المخدرة".

وأضاف البيان أن الشخص تم اعتقاله "أثناء محاولته الدخول إلى الأراضي العراقية ضمّن محافظة ميسان".