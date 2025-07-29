متهم بالإرهاب والقتل والتسليب وانتحال صفة.. القبض على مطلوب في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "قوة امنية ومن خلال متابعة مستمرة ونصب كمين محكم تمكنت من القبض على متهم خطير مطلوب الى وفق المادة ٤/ إرهاب، ومطلوب الى القرنة وفق المادة ٤٤١/ تسليب".وأشار الى ان "المتهم توجد بحقه دعاوى قتل وتزوير مستمسكات وانتحال صفة وتهديدـ واستيلاء على اراضي المواطنين تحت تهديد السلاح"، مشيرا الى انه "تم القبض عليه ضمن حي في جانب ".