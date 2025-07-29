المحتوى الهابط يضع "نتالي وهدى كوين" خلف القضبان لمدة 4 أشهر

وقال المصدر لـ ، إنه "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل في ، صدر الحكم بحق المدعوتين (نتالي وهدى كوين) بالحبس لمدة أربعة أشهر".وأشار الى ان "القرار جاء وفق احكام المادة 403 وذلك بتهمة نشر محتوى هابط ومخالف للآداب العامة".