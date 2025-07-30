نتائج تقرير "الفقر متعدد الابعاد" في العراق.. النسبة انخفضت 50% منذ 2011

وقال وزير التخطيط في مؤتمر صحفي حضره مراسل ، انه مع إدراك الحكومة لأهمية التصدي للفقر، ورغم انخفاض مستوى الفقر إلى 17.5% لكن هذا لم يبعدنا عن دراسة الفقر.واكد انه "عملنا مع جهات عدة لإنجاز تقرير دليل الفقر متعدد الأبعاد وسيسهم هذا التقرير في تشخيص الحاجات الأساسية وتحسين اوضاع المواطنين في المحافظات وعازمون على تبني لخفض قيمة هذا الدليل"، مشيرا الى انه "في المستقبل سيتم إطلاق دليل فقر المرأة متعدد الأبعاد لإحداث تحسن جوهري للمرأة العراقية في كافي المجلات والعراق من اول دول العالم لإطلاق دليل الطفل".وأوضح ان "هدفنا تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر في ونشكر كل الجهات الداخلية والخارجية لإنجاز التقارير التي تعتمد على محاربة الفقر".وبين ان "نسبة الفقر انخفضت الى 10.8% خلال المدة من عام 2018 الى 2024".