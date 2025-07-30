من ليبيا.. إعادة 60 عراقيا

وذكر بيان للسفارة العراقية في ليبيا اطلعت عليه ، أن "القائم بالأعمال في لدى دولة ليبيا أحمد الصحّاف، اليوم، المكلّف بمهام الدولي الطاهر الباعور، في مقر الوزارة بالعاصمة "، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما في الجوانب السياسية والاقتصادية والتعليمية والأمنية".وتابع أن "الجانبين تناولا ملف المهاجرين العراقيين غير الشرعيين، وسبل التعاون في هذا المجال لمعالجة أوضاعهم، بما يضمن احترام القوانين المحلية والاتفاقات الدولية، والحفاظ على حقوق المواطنين العراقيين"، موضحا ان "الجانبين بحثا أيضاً مجموعة من مذكرات التفاهم المشتركة المزمع توقيعها بين البلدين بعد استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، بما يعزز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة".وأشار الصحاف، الى ان "السفارة نسقت لإعادة ستين عراقياً خلال المدة الماضية وتنسق حاليا لإعادة سبعة آخرين".