في واسط.. الحكم 10 سنوات بحق متهم بالسحر

أعلنت في ، الأربعاء، عن الحكم 10 سنوات بحق متهم بالسحر.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تم الحكم بالسجن عشر سنوات على متهم أدين بممارسة السحر والشعوذة".

ولم يكشف البيان المزيد من التفاصيل.