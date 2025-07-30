انتشار رائحة الكبريت في مناطق بغداد

أفاد مصدر أمني، بانتشار رائحة الكبريت في مناطق عدة من العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "رائحة الكبريت مجهولة المصدر تغطي مناطق العاصمة".

وتشهد مناطق عدة في ، بين مدة وأخرى انتشار رائحة كبريت، وتحديدا في جانب من العاصمة.