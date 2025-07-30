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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535437-638895073316802000.jpg
انتشار رائحة الكبريت في مناطق بغداد
محليات
2025-07-30 | 17:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,026 شوهد
أفاد مصدر أمني، بانتشار رائحة الكبريت في مناطق عدة من العاصمة
بغداد
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "رائحة الكبريت مجهولة المصدر تغطي مناطق العاصمة".
وتشهد مناطق عدة في
بغداد
، بين مدة وأخرى انتشار رائحة كبريت، وتحديدا في جانب
الكرخ
من العاصمة.
>>
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