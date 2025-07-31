التعليم تعلن أسماء المرشحين للزمالة الدراسية المصرية



ـ محلي



اعلنت ، اليوم الخميس، أسماء المرشحين من المتقدمين للزمالة الدراسية المصرية للعام 2026/2025.





وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية تدعو المرشحين المؤشرة أسماؤهم إلى مراجعة الدائرة لغرض استكمال تأييد الترشيح ورفعها على رابط الجانب المانح".



رابط الأسماء: وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية تدعو المرشحين المؤشرة أسماؤهم إلى مراجعة الدائرة لغرض استكمال تأييد الترشيح ورفعها على رابط الجانب المانح".رابط الأسماء: https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/20250730.pdf