بالتزامن مع مسير الأربعين.. توجيه لسائقي الشاحنات على طريق "البتيرة" في ميسان

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "اعتباراً من 2025/7/31 ولغاية انتهاء مسير الزائرين، يُمنع سير مركبات الحمل الكبيرة على طريق البتيرة ويُحدد مسارها عبر – كميت".وأضافت المديرية، "مع استثناء مركبات الدعم اللوجستي للمواكب الحسينية فقط، وذلك حفاظاً على سلامة الزائرين وانسيابية المرور".