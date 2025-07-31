الصحة تعالج وتؤهل أكثر من 7 آلاف مدمن وتدمر أطنان المخدرات

وجاء في تقريرٍ أصدرتْه الوزارة، أنها نجحتْ بعلاج وتأهيل سبعة آلافٍ و(260) شخصًا من المدمنين والمتعاطين، في وقتٍ أتلفتْ فيه مليونين و(614) كغم من المواد المخدِّرة، إضافةً إلى إتلاف ملايين الأقراص المخدِّرة.كما تمكّنت الوزارة، وفقًا للتقرير، من رفع عدد الأسِرَّة الخاصَّة بعلاج الإدمان إلى (850) سريرًا.