رئيس مجلس القضاء يستقبل نقيب الصحفيين

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إن "اللقاء شهد بحث أهمية الحفاظ على مهنية الإعلام الحر وعدم استخدامه كوسيلة للإساءة، أو تضليل الرأي العام بأكاذيب يترتب عليها نتائج سلبية على الدولة والمجتمع بشكل عام".وأضاف المجلس، أن "اللقاء أكد على احترام حرية التعبير عن الرأي والصحافة والاعلام المكفولة بموجب المادة (38) من الدستور".