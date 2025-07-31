التعليم تعلن ضوابط التدوير لإشغال المقاعد الشاغرة للدراسات العليا



ـ محلي



أعلن وزير والبحث العلمي ، اليوم الخميس، فتح باب التدوير بين قنوات الامتيازات وتدوير جهة التقديم بين الجامعات لإشغال المقاعد الشاغرة في خطة للدراسات العليا للعام الدراسي 2026/2025.





وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "توقيتات التدوير تبدأ اعتبارا من 2025/8/9 وحتى 2025/8/28 لإتمام الإجراءات المتعلقة بإشغال مقاعد الدراسات العليا الشاغرة للناجحين في التنافسي على وفق المفاضلة والاستحقاق".



نص القرارات ادناه: وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "توقيتات التدوير تبدأ اعتبارا من 2025/8/9 وحتى 2025/8/28 لإتمام الإجراءات المتعلقة بإشغال مقاعد الدراسات العليا الشاغرة للناجحين في التنافسي على وفق المفاضلة والاستحقاق".نص القرارات ادناه: