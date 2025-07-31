المحكمة الاتحادية ترفض دعوى إلغاء منح الجواز الدبلوماسي الدائم لهذه الفئات

واظهرت وثيقة صادرة عن عضو ، تابعتها ، انه "ردت دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للنائب وأسرته كان قد تقدم بها النائب في وقت سابق".نص الوثيقة ادناه: