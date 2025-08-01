العراق الأول عالميا في اعلى درجات حرارة (جدول)

وسجلت 6 مدن عراقية أعلى درجات الحرارة في العالم، اليوم الجمعة، يتصدرها .وبلغت درجة الحرارة في 50.5 مئوية، تليها في والفاو والعمارة وبدرة وعلي الغربي.