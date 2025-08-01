الأول من نوعه.. وزيرة الاتصالات تفتتح مشروع منظومة الاتصالات الموحدة لخدمة زوار العتبات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ويتكوف يزور غزة الخميس لتقييم وضع المساعدات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535566-638896387711359708.jpeg
الأول من نوعه.. وزيرة الاتصالات تفتتح مشروع منظومة الاتصالات الموحدة لخدمة زوار العتبات
محليات
2025-08-01 | 05:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
190 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة الاتصالات
، اليوم الجمعة، ان الوزير
هيام الياسري
افتتحت مشروع منظومة الاتصالات الموحدة لخدمة زوار العتبات
المقدسة
في النجف الأشرف الذي يعد الأول من نوعه في
العراق
برعاية العتبة العلوية المقدسة.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "وزيرة الاتصالات
هيام الياسري
افتتحت مشروع منظومة الاتصالات الموحدة في صحن
فاطمة الزهراء
(عليها السلام) التابع للعتبة العلوية
المقدسة
ضمن مرقد
الامام علي
عليه السلام في
محافظة النجف
الأشرف ، وذلك بالتزامن مع الإستعدادات الجارية لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام )".
وأضافت ان "هذا المشروع يعد الأول من نوعه في
العراق
إذ يدمج جميع شركات الاتصالات العاملة ضمن منظومة واحدة تغطي كامل مساحة الصحن الشريف التي تتجاوز 270 ألف
متر مربع
موزعة على خمسة طوابق".
وتابعت ان "المشروع يعتمد على بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 350 نقطة اتصال وبعمق يصل إلى 14 متراً تحت الأرض ، مما يتيح للنظام إستيعاب أكثر من 100 ألف مستخدم متزامن دون انقطاع أو تداخل في الخدمة ".
وأكدت
الياسري
أن "الوزارة حرصت على توفير سعات إنترنت مجانية خلال موسم الزيارة الأربعينية بدءا من المنافذ الحدودية ومرورا بطرق مسير الزائرين وفي جميع العتبات المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء، فضلاً عن دعم
وزارة الداخلية
وهيئة
الحشد الشعبي
بشعيرات ضوئية وخدمات الإنترنت المجانية لمتابعة الكاميرات وتأمين الاتصالات".
وأشارت الى "تقديم التسهيلات لشركات الموبايل العراقية ونظيراتها الإيرانية في جميع المنافذ الحدودية"، مؤكدة "إصدار مجموعة من الطوابع البريدية التي توثق واقعة الطف وأحداث زيارة الأربعين لايصالها كرسالة تجوب العالم عن تضحيات الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه الكرام ".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الاتصالات توقع عقدا لتجهيز منظومة "الهواتف العمومية"
12:53 | 2025-05-27
وزيرة الاتصالات تصدر تعليمات التوقيع الالكتروني تمهيداً لإطلاقه
09:36 | 2025-05-19
مجلس الخدمة يعلن فتح منظومة الكودات للخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا
05:05 | 2025-07-16
هيئة الاعلام تعلن جاهزية خدمات الاتصالات لزيارة عاشوراء
14:13 | 2025-07-02
افتتاح
الاتصالات
هيئة الحشد الشعبي
وزارة الاتصالات
وزارة الداخلية
خدمات الإنترنت
السومرية نيوز
فاطمة الزهراء
هيام الياسري
الحشد الشعبي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ضيف غير مرحب به في العراق
محليات
37.91%
12:47 | 2025-07-30
ضيف غير مرحب به في العراق
12:47 | 2025-07-30
من داخل المستشفى.. صورة للفنانة أنغام تثير جدلاً واسعاً
فن وثقافة
27.62%
04:40 | 2025-07-31
من داخل المستشفى.. صورة للفنانة أنغام تثير جدلاً واسعاً
04:40 | 2025-07-31
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
21.39%
03:25 | 2025-07-31
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:25 | 2025-07-31
أشياء من أوروبا ورياح شبه استوائية.. تنبؤ مبكر بطقس آب
أخبار الطقس
13.08%
01:28 | 2025-07-31
أشياء من أوروبا ورياح شبه استوائية.. تنبؤ مبكر بطقس آب
01:28 | 2025-07-31
المزيد
أحدث الحلقات
كان يا مكان
الحسين (ع) ليس حكرًا على المسلمين دون غيرهم - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-01
كان يا مكان
الحسين (ع) ليس حكرًا على المسلمين دون غيرهم - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-01
علناً
قطاع النقل والحظر الاوروبي للخطوط الجوية العراقية - علناً م٤ - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-31
علناً
قطاع النقل والحظر الاوروبي للخطوط الجوية العراقية - علناً م٤ - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-31
Celebrity
صانع المحتوى مهدي التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-31
Celebrity
صانع المحتوى مهدي التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢ الى ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢ الى ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-31
Live Talk
حين تتحول الطفولة إلى منبر للأدب - Live Talk - الحلقة ٨٥ | 2025
10:30 | 2025-07-31
Live Talk
حين تتحول الطفولة إلى منبر للأدب - Live Talk - الحلقة ٨٥ | 2025
10:30 | 2025-07-31
ناس وناس
مدينة بيجي محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-31
ناس وناس
مدينة بيجي محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-31
مايك السومرية
الشيخ حميد الهايس - MIC Alsumaria - الحلقة ١٦ | season 1
16:00 | 2025-07-30
مايك السومرية
الشيخ حميد الهايس - MIC Alsumaria - الحلقة ١٦ | season 1
16:00 | 2025-07-30
من الأخير
السنة.. المحراث لا يغني عن السيف - من الأخير م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-30
من الأخير
السنة.. المحراث لا يغني عن السيف - من الأخير م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-30
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
الحسين (ع) ليس حكرًا على المسلمين دون غيرهم - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-01
كان يا مكان
الحسين (ع) ليس حكرًا على المسلمين دون غيرهم - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-01
علناً
قطاع النقل والحظر الاوروبي للخطوط الجوية العراقية - علناً م٤ - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-31
علناً
قطاع النقل والحظر الاوروبي للخطوط الجوية العراقية - علناً م٤ - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-31
Celebrity
صانع المحتوى مهدي التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-31
Celebrity
صانع المحتوى مهدي التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢ الى ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢ الى ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-31
Live Talk
حين تتحول الطفولة إلى منبر للأدب - Live Talk - الحلقة ٨٥ | 2025
10:30 | 2025-07-31
Live Talk
حين تتحول الطفولة إلى منبر للأدب - Live Talk - الحلقة ٨٥ | 2025
10:30 | 2025-07-31
ناس وناس
مدينة بيجي محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-31
ناس وناس
مدينة بيجي محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-31
مايك السومرية
الشيخ حميد الهايس - MIC Alsumaria - الحلقة ١٦ | season 1
16:00 | 2025-07-30
مايك السومرية
الشيخ حميد الهايس - MIC Alsumaria - الحلقة ١٦ | season 1
16:00 | 2025-07-30
من الأخير
السنة.. المحراث لا يغني عن السيف - من الأخير م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-30
من الأخير
السنة.. المحراث لا يغني عن السيف - من الأخير م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-30
اخترنا لك
حاول منفعة أشخاص على حساب الدولة.. الإطاحة بمسؤول محلي في واسط
09:11 | 2025-08-01
اصطدام واحتراق سريع.. اللحظات الأولى للحادث المروع في بابل (فيديو)
08:46 | 2025-08-01
اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية توجه دعوة "عاجلة" لسائقي المركبات
08:38 | 2025-08-01
الكشف عن حقيقة تلف 62 ترليون دينار عراقي بسبب "فأر وجريذي"
08:24 | 2025-08-01
حريق ضخم في بابل: صهريج نفط يحول شارع 60 إلى كتلة لهب (فيديو)
07:55 | 2025-08-01
إخماد حريق في مخزن مواد غذائية بحي الرسالة في بغداد (فيديو)
07:33 | 2025-08-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.