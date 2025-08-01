الأول من نوعه.. وزيرة الاتصالات تفتتح مشروع منظومة الاتصالات الموحدة لخدمة زوار العتبات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزيرة الاتصالات افتتحت مشروع منظومة الاتصالات الموحدة في صحن (عليها السلام) التابع للعتبة العلوية ضمن مرقد عليه السلام في الأشرف ، وذلك بالتزامن مع الإستعدادات الجارية لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام )".وأضافت ان "هذا المشروع يعد الأول من نوعه في إذ يدمج جميع شركات الاتصالات العاملة ضمن منظومة واحدة تغطي كامل مساحة الصحن الشريف التي تتجاوز 270 ألف موزعة على خمسة طوابق".وتابعت ان "المشروع يعتمد على بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 350 نقطة اتصال وبعمق يصل إلى 14 متراً تحت الأرض ، مما يتيح للنظام إستيعاب أكثر من 100 ألف مستخدم متزامن دون انقطاع أو تداخل في الخدمة ".وأكدت أن "الوزارة حرصت على توفير سعات إنترنت مجانية خلال موسم الزيارة الأربعينية بدءا من المنافذ الحدودية ومرورا بطرق مسير الزائرين وفي جميع العتبات المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء، فضلاً عن دعم وهيئة بشعيرات ضوئية وخدمات الإنترنت المجانية لمتابعة الكاميرات وتأمين الاتصالات".وأشارت الى "تقديم التسهيلات لشركات الموبايل العراقية ونظيراتها الإيرانية في جميع المنافذ الحدودية"، مؤكدة "إصدار مجموعة من الطوابع البريدية التي توثق واقعة الطف وأحداث زيارة الأربعين لايصالها كرسالة تجوب العالم عن تضحيات الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه الكرام ".