حاول منفعة أشخاص على حساب الدولة.. الإطاحة بمسؤول محلي في واسط

وأشارت الهيئة في بيان ورد لـ ، إلى أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ، الذي انتقل إلى فرع مُديريَّة توزيع كهرباء المحافظة، تمكَّن بعد التحرّيات والاستيضاحات من ضبط مسؤول شعبة ترحيل البيانات في المُديريَّة؛ لإقدامه على التلاعب وتغيير معامل ضرب الاشتراكات الكهربائيَّة لعددٍ من المُشتركين، وتصفير قوائم أجور الكهرباء الخاصَّة بتلك الحسابات".وأضافت أنَّ "المُتَّهم اعترف بتنظيم وتوقيع وإنجاز معاملة الإلغاء الخاصَّة بحسابات المُشتركين؛ بالرغم من أنَّ هذا الإجراء من اختصاص دائرة كهرباء العزيزيَّة واللجنة المُختصَّة، فضلاً عن ترحيل البيانات وإلغاء مبالغ حسابات المُشتركين، ممَّا أدَّى إلى هدر مبلغ (٣٤٩,٣٦٩,٥٥٠) ثلاثمائةٍ وتسعةٍ وأربعين مليون دينارٍ من المال العام".وتابعت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات وعرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".