بحوزتهم اسلحة وادوات حادة.. القبض على أربعة أشخاص اطلقوا العيارات النارية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "ضمن الاستجابة الفورية لتوجيهات السيطرة المركزية، تمكنت دوريات قاطع نجدة النصر والسلام من ضبط عدد من المتهمين، إثر ورود نداء بوجود حادث إطلاق نار في منطقة ".واشارت الى انه "عند الوصول إلى محل الحادث، تم القبض على (4) أشخاص، وضبط بحوزتهم (4) قطع سلاح غير مرخص، وعدد من المخازن الفارغة، والأعتدة، وأدوات حادة"، لافتة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتسليمهم إلى جهة الاختصاص وفق السياقات الأصولية".