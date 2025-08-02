السوداني يفتتح مصفى الدهون في بيجي بطاقة 250 ألف طن سنوياً

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " افتتح مصفى الدهون في ، أحد مشاريع بطاقة 250 ألف طن سنوياً".وتابع، انه" تم افتتاح محطة توليد الكهرباء الذاتي لمصفى الشمال بقدرة 50 ميغاواط".