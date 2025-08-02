هل يتضمن شهر اب عطل رسمية؟

وخلال مراجعة القانون تبين انه لا توجد رسمية مقرة في شهر اب.الا ان هذا الشهر يشهد ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام والتي ستصادف ليلة الخميس على الجمعة الموافقين 14 و15 آب.ومن المتوقع وفي كل عام تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس ليتسنى فسح المجال امام الزائرين لاداء مراسم الزيارة.الا ان تعطيل الدوام يوم الخميس الموافق الـ14 من اب الحالي، لم يعلن رسميا حتى الان.