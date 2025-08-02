أزمة مياه تضرب بابل: مشروع ماء المحاويل يتوقف وانقطاع تام في النيل والصوب الصغير

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "انخفاضاً حاداً في منسوب مياه شط ، تسبب بتوقف مشروع ماء عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع المياه بشكل كامل عن مناطق الصوب الصغير وناحية النيل منذ صباح اليوم".ولفتت إلى أن "فرق الصيانة تعمل بشكل طارئ لإعادة تشغيل المشروع وضمان إيصال المياه للمواطنين في أسرع وقت".وكانت ، قد أعلنت أن العام الحالي هو من أكثر السنوات جفافاً منذ عام 1933، ولحد الأن، لافتة إلى أن "معدل الإيرادات لحوض والفرات بلغ 27% مقارنة بالعام الماضي، إضافة الى إن الخزين المائي في الخزانات والسدود، يشكل في الوقت الحاضر 8% من الطاقة الخزنية أي بمعدل انخفاض بلغ 57% مقارنة بالعام الماضي".