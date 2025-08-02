السومرية نيوز تنشر نص قانون حرية التعبير عن الرأي – عاجل

ومن المقرر ان يعقد اليوم السبت جلسته الاعتيادي في الساعة الواحدة ظهرا والذي تضمن جدول اعمالها في فقرته الخامسة التصويت على النسخة المعدلة لقانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.وادناه نص القانون: