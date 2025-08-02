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السومرية نيوز تنشر نص قانون حرية التعبير عن الرأي – عاجل

محليات

2025-08-02 | 05:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز تنشر نص قانون حرية التعبير عن الرأي – عاجل
778 شوهد

السومرية نيوز – محلي
تنشر وكالة السومرية نيوز، اليوم السبت، نص النسخة المعدلة لقانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والذي يتضمن 17 مادة.

ومن المقرر ان يعقد اليوم السبت مجلس النواب جلسته الاعتيادي في الساعة الواحدة ظهرا والذي تضمن جدول اعمالها في فقرته الخامسة التصويت على النسخة المعدلة لقانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
وادناه نص القانون:
 
https://drive.google.com/file/d/1aHG9WyKGNUakHADMjsYgEAUW6uRIev-z/view 
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