لا ماء في البصرة الأحد.. عطل مفاجئ والأهالي يستعدون لـ 7 ساعات من الانقطاع

وأوضحت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن أعمال الصيانة ستتطلب إيقاف خطوط الكهرباء الوطنية والمولدات، ومن المتوقع أن تستغرق 7 ساعات. وبعد انتهاء الصيانة، سيتم إعادة تشغيل المشروع واستئناف الضخ كالمعتاد.يُرجى من أهالي مركز الكرام أخذ العلم والاحتياط اللازم، بحسب البيان.