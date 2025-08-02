قريباً.. السوداني يعلن إطلاق المزيد من المشاريع الخدمية المهمة في صلاح الدين

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن " أطلق اليوم السبت، الأعمال التنفيذية لمشروع الطريق الحولي (تكريت- الدور) في بطول 50 كم، ويعد أحد المشاريع الستراتيجية المهمة في المحافظة، بكلفة (106) مليار بمدة تنفيذ (720) يوماً".وأكد "الاستمرار في تنفيذ المشاريع المهمة بمحافظة صلاح الدين، حيث تم اطلاق الاعمال التنفيذية لمشروعين خدميين، الأول محطة تقوية لمياه الشرب، والثاني الطريق الحولي الذي يربط بين قضائي والدور، لتخفيف الزخم المروري على ، وتوفير خدمات عديدة للمواطنين، ولاسيما الأنشطة الزراعية والاقتصادية وتحقيقه للتنمية، كما أن وجود هكذا طرق، وبمواصفات حديثة، سيساهم في ربط المناطق الزراعية وتوطين ساكنيها بدلاً من هجرتهم الى مركز المدينة".وشدد السوداني على "اعتماد المواصفات المحددة، ودقة التنفيذ وفق المخططات المرسومة، والالتزام بسرعة الإنجاز، مشيراً إلى مضيّ الحكومة في تنفيذ اولويات ، وستطلق قريباً مشاريع جديدة لتحقيق نقلة مهمة بالخدمات في صلاح الدين، مؤكداً أهمية الجهد الجماعي بين الحكومة المحلية وأعضاء عن المحافظة، والجهات الساندة والشركات، من اجل استمرار الأعمال وتحقيق الإنجازات".