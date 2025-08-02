قرار في كركوك يلزم المواطنين بزراعة شجرتين امام منازلهم والمحلات

وبحسب وثيقة اطلعت عليها ، أنه "طالب رئيس بمجلس المحافظة بإلزام المواطنين بزراعة شجرتين على الاقل في واجهة أو محيط منازلهم أو عقاراتهم والأسواق التجارية والمعامل والمناطق الصناعية".وتضمنت الوثيقة، أنه: "من منطلق الحرص على تحسين الواقع البيئي وزيادة المساحات في ، تفضلكم بمفاتحة الجهات المعنية بإلزام المواطنين بزراعة شجرتين على الاقل في واجهة أو محيط منازلهم أو عقاراتهم والأسواق التجارية والمعامل والمناطق الصناعية، على أن يتم اختيار نوع الأشجار من قبل دائرة زراعة وبما يتناسب مع طبيعة التربة والمناخ المحلي".وأشارت الى انه "يُراعى في تنفيذ هذا الإجراء الوضع المادي للمواطنين، وان يتم تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المختصة بما يضمن تخفيف العبء المالي عنهم، ويكون التنفيذ بإشراف مباشر من قبل قائمقامية كركوك وبالتنسيق مع الفرق الفنية التابعة لدائرة زراعة كركوك".